Американский журналист обвинил Игоря Шестёркина в нырках

Американский журналист Джо Панторно, специализирующийся на освещении матчей клуба «Нью-Йорк Айлендерс», критически высказался о поведении голкипера Игоря Шестёркина и реакции судей в одном из моментов третьего матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Форвард «молний» Кори Перри старался добить шайбу в ворота «рейнджеров», но после неудачных попыток ударил Шестёркина клюшкой по шлему. Судьи приняли решение удалить хоккеиста «Тампы» на две минуты.
«Судьи поставили Шестёркину 10 баллов за этот нырок», — говорится в сообщении.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» — 2-1 в пользу клуба из Нью-Йорка.
- 6 июня 2022
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