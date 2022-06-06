Гендиректор «Трактора» сообщил, что Кравцов не принял контрактное предложение клуба

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин сообщил, что нападающий Виталий Кравцов не стал принимать новое контрактное предложение клуба.



«Виталий Кравцов не принял предложение клуба, причины отказа никак не объяснил. Хотя мы сделали предложение в полном соответствии с его требованиями. Права на него в КХЛ остаются за «Трактором». Судя по всему, Кравцов решил ехать играть за океан. Но я считаю, что ему необходимо провести полноценный сезон в «Тракторе» и потом уже отправляться в НХЛ», – приводит слова Савина «РБ Спорт».



В прошедшем регулярном сезоне КХЛ 22-летний форвард провёл 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «+4». В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов при общей полезности «-3».