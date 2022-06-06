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The Athletic: Кучеров может свести с ума. Но ты миришься с этим из-за его великолепия

The Athletic: Кучеров может свести с ума. Но ты миришься с этим из-за его великолепия
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Журналист The Athletic Джо Смит высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в текущем плей-офф и в третьем матче финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором форвард набрал три (1+2) очка.

«Вспомните основные моменты этого розыгрыша Кубка Стэнли. Кучеров всегда был в центре. Гол в большинстве в шестом матче с «Торонто», сравнявший счёт. Пас на гол Росса Колтона за четыре секунды до финальной сирены во второй встрече с «Флоридой». Гол на ничью Кори Перри в первом матче с «Пантерз». Когда «Рейнджерс» сделали счёт 2:0 в середине второго периода, высосав всякую жизнь (и надежду) из болельщиков на стадионе, именно Кучеров щелчком в большинстве дал шанс команде. При втором голе Стэмкоса в начале третьего именно Кучеров, войдя в зону, стянул на себя двух защитников, отъехав к борту.

Кучеров может свести с ума. Он сведёт болельщиков с ума потерей (у него было четыре во втором проигранном матче серии) или несвоевременным нарушением, а его удаление за игру высоко поднятой клюшкой в третьем периоде могло дорого обойтись. Но ты миришься со всем этим из-за того, как он за это отплачивает, из-за его великолепия и волшебных моментов.

Несколько лет назад удаление Кучерова могло бы вывести его из себя. Он сам себе злейший враг и расстроится, если его вечер пройдёт не так идеально, как планировалось (вспомним его дисквалификацию за силовой приём в серии с «Коламбусом» в 2019 году). Но зрелость Кучерова и изменения в нём сделали штрафы лишь небольшим примечанием», — приводит слова Смита The Athletic.

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