Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Буду держаться подальше от этого, спасибо». Тафгай «Рейнджерс» — о фоле Э. Кейна на Кадри

«Буду держаться подальше от этого, спасибо». Тафгай «Рейнджерс» — о фоле Э. Кейна на Кадри
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз прокомментировал инцидент с форвардами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш» Эвандером Кейном и Наземом Кадри.

В третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (4:2, 3-0) по ходу первого периода Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом. Сегодня, 6 июня, стало известно, что форвард «Ойлерз» дисквалифицирован на один матч.

«Очевидно, что он грубо сыграл сзади. Лига разберётся с этим. Я буду держаться подальше от этого, спасибо», — цитирует Ривза Sportsnet.

Отметим, что 35-летний игрок «Рейнджерс» является тафгаем, часто вступая в драки с хоккеистами соперника.

Новость по теме
Кейна дисквалифицировали на один матч за фол на Кадри
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022