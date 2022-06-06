«Буду держаться подальше от этого, спасибо». Тафгай «Рейнджерс» — о фоле Э. Кейна на Кадри

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз прокомментировал инцидент с форвардами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш» Эвандером Кейном и Наземом Кадри.
В третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (4:2, 3-0) по ходу первого периода Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом. Сегодня, 6 июня, стало известно, что форвард «Ойлерз» дисквалифицирован на один матч.
«Очевидно, что он грубо сыграл сзади. Лига разберётся с этим. Я буду держаться подальше от этого, спасибо», — цитирует Ривза Sportsnet.
Отметим, что 35-летний игрок «Рейнджерс» является тафгаем, часто вступая в драки с хоккеистами соперника.
- 6 июня 2022
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