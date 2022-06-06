Капитан «Бостона» Бержерон перенёс операцию. Он не имеет контракта на следующий сезон

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон перенёс операцию по восстановлению сухожилия в левом локте, сообщает официальный сайт НХЛ.
По словам капитана «мишек», эту операцию готовили в течение последних двух сезонов. Ожидается, что Бержерону потребуется 10–12 недель на восстановление, что позволит ему быть готовым к игре к концу августа, если он решит вернуться в «Бостон» на 19-й сезон НХЛ.
Напомним, 36-летний форвард не имеет контракта на следующий сезон. Бержерон может стать неограниченно свободным агентом 13 июля.
«Что операция сделала, так это просто задержала процесс принятия решений. У меня было несколько МРТ, встречи с врачами и разговоры о том, что я должен сделать для восстановления. Это единственное, что я могу об этом сказать.
Я уже ранее говорил, что мне нужно время, чтобы принять правильное решение. На протяжении всей моей карьеры у меня были продления контрактов или долгосрочные соглашения. Я отправлялся отдыхать летом с мыслью, что знаю, что буду делать в следующем году. Сейчас мне 36, и у меня нет контракта. Я действительно могу сделать шаг назад впервые в своей карьере, впервые в жизни.
Сейчас я могу просто размышлять о том, чего действительно хочу, с надеждой на будущее. Поговорить с моей семьёй, с моей женой. Всё сводится к ещё одному вызову», — сказал Бержерон.
- 6 июня 2022
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