Марченко: одно время Овечкин был моим кумиром. Великий человек!

Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Готов ли сразу бороться за попадание в основу «Коламбуса»? Если меня отправят из «Коламбуса» в фарм «Кливленд», отнесусь к этому нормально, но радоваться, конечно, не буду (смеётся). Главное, чтобы я мог себя развивать и получать удовольствие от того, что делаю. Ну и приносить пользу команде.
Знаю, чего ждать от главного тренера Брэда Ларсена? Нет, общался только с нашими ребятами – Владом Гавриковым, Егором Чинаховым. Представление о коуче буду иметь только после появления в «Коламбусе». Как и он обо мне.
Важно, что есть русские в «Коламбусе»? Это очень приятный фактор, тем более что Влад и Егор – мои близкие приятели, можно даже сказать – друзья. Но это не главное. Подколзин, например, поехал в «Ванкувер», где нет русских. Тут дело уже в другом.
В детстве равнялся на Овечкина? Да, одно время он был моим кумиром! Я ему подражал во многом. Овечкин – великий человек! У него свой стиль игры, он просто забивает с одной точки. И не парится. Сейчас, конечно, нет каких-то идолов, просто есть хоккеисты, которые мне нравятся.
Такой бросок, как у капитана «Вашингтона», реально натренировать? Конечно, надо просто упорно трудиться. Ведь никто не работает так, как Овечкин. Он вкалывает в три раза больше, чем все остальные. Надо каждый день по 500 бросков делать: щелчком, с кистей. Но это долго и очень сложно. Мало у кого терпения хватает», – цитирует Марченко «Спорт уик-энд».
- 6 июня 2022
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