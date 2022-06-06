Экс-защитник «Спартака» Ержабек подписал контракт с чешским «Оцеларжи Тршинец»
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Чешский защитник Якуб Ержабек, в прошлом сезоне выступавший за московский «Спартак», стал игроком клуба «Оцеларжи Тршинец», сообщает iSport.cz.
«Тршинец» в настоящее время является одним из лучших направлений в Чехии. Перед подписанием контракта я разговаривал с руководством и главным тренером, решение было принято легко, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы договориться», — сказал Ержабек.
«Ержабек — это многогранная фигура, за плечами которой опыт двух чемпионатов мира, Олимпийских игр, НХЛ и КХЛ», — сказал спортивный директор клуба Ян Петерек.
В прошедшем регулярном сезоне КХЛ 31-летний защитник провёл 39 матчей за «Спартак», набрав семь (3+4) очков. В плей-офф на его счету пять встреч, в которых он не набрал результативных баллов.
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