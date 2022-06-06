Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-защитник «Спартака» Ержабек подписал контракт с чешским «Оцеларжи Тршинец»

Экс-защитник «Спартака» Ержабек подписал контракт с чешским «Оцеларжи Тршинец»
Комментарии

Чешский защитник Якуб Ержабек, в прошлом сезоне выступавший за московский «Спартак», стал игроком клуба «Оцеларжи Тршинец», сообщает iSport.cz.

«Тршинец» в настоящее время является одним из лучших направлений в Чехии. Перед подписанием контракта я разговаривал с руководством и главным тренером, решение было принято легко, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы договориться», — сказал Ержабек.

«Ержабек — это многогранная фигура, за плечами которой опыт двух чемпионатов мира, Олимпийских игр, НХЛ и КХЛ», — сказал спортивный директор клуба Ян Петерек.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ 31-летний защитник провёл 39 матчей за «Спартак», набрав семь (3+4) очков. В плей-офф на его счету пять встреч, в которых он не набрал результативных баллов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022