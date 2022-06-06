«Спартак» заключил трёхлетний контракт с Локтионовым

Московский «Спартак» расторг прежний контракт и заключил новый трёхлетний контракт с нападающим Андреем Локтионовым, сообщает официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне нападающий провёл 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил восемь шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на его счету три очка (два гола и передача) в пяти встречах.

Всего в КХЛ на его счету 418 игр и 196 (76+120) набранных баллов.

Ранее хоккеист выступал за ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА в КХЛ, а также играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролину Харрикейнз».

В составе «Кингз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2012 году. Также в его активе золото чемпионата мира в 2014 году.