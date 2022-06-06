Экс-защитник «Торпедо» Уайдман продлил контракт с «Монреалем» на два года

Экс-защитник нижегородского «Торпедо» Крис Уайдман продлил контракт с «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный сайт клуба.



В минувшем сезоне хоккеист провёл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 27 очков: забросил четыре шайбы и отдал 23 результативные передачи.



Сезоном ранее он выступал за нижегородское «Торпедо», где в 63 играх заработал 43 балла за результативность (10+33).



Также защитник играл в НХЛ за «Оттаву Сенаторз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориду Пантерз».

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль» занял 16-е место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 82 играх. Отметим, что нынешний главный тренер Мартен Сан-Луи, возглавивший команду по ходу сезона, также продлил контракт с клубом.