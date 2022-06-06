Форвард «Эдмонтона» Ямамото не сыграет в четвёртом матче с «Колорадо»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кайлер Ямамото не сыграет в четвёртом матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», сообщает TSN. Эта игра станет второй подряд, где не сыграет американский форвард.



Напомним, во втором матче Ямамото получил повреждение верхней части тела после силового приёма от нападающего «Колорадо» Габриэла Ландескога.



В нынешнем розыгрыше плей-офф Ямамото набрал семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач в 14 встречах.



Отметим, в следующем матче не сыграет ещё один нападающий «Эдмонтона» — Эвандер Кэйн, который был дисквалифицирован на одну встречу за толчок форварда «Колорадо» Назема Кадри в третьей игре. Сообщалось, что Кадри может пропустить остаток серии.

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