Нападающий Блюмель подписал контракт с «Далласом»

Чешский нападающий Матей Блюмель подписал контракт с «Даллас Старз», сообщает официальный сайт клуба.
22-летний нападающий подписал с клубом двухлетний контракт.
В минувшем сезоне форвард выступал за «Пардубице» в чешском чемпионате и набрал 24 очка в 49 матчах регулярном сезоне: забросил 12 шайб и отдал столько же результативных передач.
Также игрок выступал на чемпионате мира 2022 и записал на свой счёт восемь баллов за результативность (4+4) в 10 матчах. Вместе со сборной Чехии он стал бронзовым призёром турнира.
Напомним, Блюмель был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» на драфте НХЛ – 2019 в четвёртом раунде под общим 100-м номером.
В текущем сезоне клуб попал в розыгрыш Кубка Стэнли и выбыл в первом раунде, проиграв «Калгари Флэймз» в семи встречах — 3-4.
- 6 июня 2022
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
20:50
-
20:42
-
19:38
-
19:15
-
18:32
-
18:18
-
18:00
-
17:51
-
17:12
-
16:56
-
16:21
-
16:06
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:42
-
12:35
-
12:17
-
11:14
-
10:33
-
10:15
-
09:45
-
09:17
-
08:59
-
08:27
-
07:31
-
07:23