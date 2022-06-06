Нападающий Блюмель подписал контракт с «Далласом»

Чешский нападающий Матей Блюмель подписал контракт с «Даллас Старз», сообщает официальный сайт клуба.

22-летний нападающий подписал с клубом двухлетний контракт.



В минувшем сезоне форвард выступал за «Пардубице» в чешском чемпионате и набрал 24 очка в 49 матчах регулярном сезоне: забросил 12 шайб и отдал столько же результативных передач.



Также игрок выступал на чемпионате мира 2022 и записал на свой счёт восемь баллов за результативность (4+4) в 10 матчах. Вместе со сборной Чехии он стал бронзовым призёром турнира.



Напомним, Блюмель был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» на драфте НХЛ – 2019 в четвёртом раунде под общим 100-м номером.

В текущем сезоне клуб попал в розыгрыш Кубка Стэнли и выбыл в первом раунде, проиграв «Калгари Флэймз» в семи встречах — 3-4.