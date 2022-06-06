Финалист МЧМ-2021 дебютирует в НХЛ в четвёртом матче серии с «Колорадо»

Финалист молодёжного чемпионата мира – 2021 в составе сборной Канады нападающий Дилан Холлоуэй дебютирует за «Эдмонтон» в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с «Колорадо Эвеланш», сообщает The Athletic.

Нападающий был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ – 2020 под общим 14-м номером.

Ранее сообщалось, что двое нападающий «Ойлерз» не сыграют в четвёртом матче: Кайлер Ямамото пропустит встречу из-за травмы, а Эвандер Кейн дисквалифицирован на один матч за фол против форварда «Колорадо» Назема Кадри. Сообщалось, что Кадри может пропустить остаток серии.

Напомним, после трёх матчей «Эдмонтон» уступает «Колорадо» в серии со счётом 0-3. Ближайшая встреча команд пройдёт 7 июня в 3:00 мск.