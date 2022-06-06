Каменев привезёт Кубок Гагарина в Орск и выкупит для детей все билеты на аттракционы

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев 16 июня привезёт Кубок Гагарина в Орск, сообщает «Урал56.Ру». Также в этот день хоккеист выкупит для детей все билеты на аттракционы в парке Орска, чтобы дети в этот день катались на них бесплатно.
По информации источника, Кубок Гагарина будет выставлен в 17:00 в Центральном парке культуры и отдыха им. В.П.Поляничко. Там все желающие смогут сфотографироваться с кубком и взять автограф у игрока.
Напомним, в Кубке Гагарина – 2022 ЦСКА одержал победу, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург». Армейцы уступали в серии со счётом 1-3, но выиграли 4-3. В последнем, седьмом матче одну из шайб забросил как раз Каменев.
Каменев перешёл в ЦСКА по ходу сезона из петербургского СКА, за который успел сыграть в прошедшем чемпионате в семи играх.
- 6 июня 2022
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