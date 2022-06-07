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Обладателем «Леди Бинг Трофи» стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор

Обладателем «Леди Бинг Трофи» стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор
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25-летний нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор получил награду «Леди Бинг Трофи» по итогам сезона-2021/2022, об этом сообщается в официальном «твиттере» НХЛ.

Данный трофей ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне Коннор принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 93 очка, забросив 47 шайб и отдав 46 результативных передач. В плей-офф «Виннипег» выйти не смог.

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Коннор набрал 1527 баллов по результатам голосования. Вторым стал обладатель награды в прошлом сезоне защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин (904), третьим — капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен (272).

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