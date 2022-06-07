Драйзайтль и Макдэвид повторили достижение Кучерова и Пойнта в Кубке Стэнли

26-летний немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль благодаря ассистентскому дублю в четвёртой игре финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2 – идёт 3-й период, 0-3 – в серии) отметился одним из статистических достижений со своим партнёром по команде.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, Леон Драйзайтль (7+23) присоединился к Коннору Макдэвиду (10+21) и вслед за ним набрал 30 очков в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года. Только восемь одноклубников в истории НХЛ набрали по 30 + очков в одном и том же плей-офф, а последние кто повторял это достижение были Брейден Пойнт (14+19) и Никита Кучеров (7+27) с «Тампой-Бэй Лайтнинг» в 2020 году.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Драйзайтля 559 матчей, в которых он совершил 618 (254+364) результативных действий. У Макдэвида – 698 очков (240+458) в 488 встречах.