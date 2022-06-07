Драйзайтль и Макдэвид повторили достижение Кучерова и Пойнта в Кубке Стэнли

26-летний немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль благодаря ассистентскому дублю в четвёртой игре финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2 – идёт 3-й период, 0-3 – в серии) отметился одним из статистических достижений со своим партнёром по команде.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, Леон Драйзайтль (7+23) присоединился к Коннору Макдэвиду (10+21) и вслед за ним набрал 30 очков в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года. Только восемь одноклубников в истории НХЛ набрали по 30 + очков в одном и том же плей-офф, а последние кто повторял это достижение были Брейден Пойнт (14+19) и Никита Кучеров (7+27) с «Тампой-Бэй Лайтнинг» в 2020 году.
Всего за карьеру в НХЛ на счету Драйзайтля 559 матчей, в которых он совершил 618 (254+364) результативных действий. У Макдэвида – 698 очков (240+458) в 488 встречах.
- 7 июня 2022
-
05:39
-
05:34
-
05:17
-
04:02
-
03:29
-
02:47
- 6 июня 2022
-
23:08
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
20:50
-
20:42
-
19:38
-
19:15
-
18:32
-
18:18
-
18:00
-
17:51
-
17:12
-
16:56
-
16:21
-
16:06
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:42
-
12:35
-
12:17
-
11:14
-
10:33