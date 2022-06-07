«Колорадо» по ходу третьего периода матча с «Эдмонтоном» вышел вперёд, проигрывая 2:4

В эти минуты проходит четвёртый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Встреча проходит в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».
На момент написания новости в матче идёт третий период, гости ведут 5:4. К середине третьего периода «Эдмонтон» вёл в счёте 4:2, однако «Колорадо» за пять минут забросил три шайбы и вышел вперёд. За гостей отличились: Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон и Девон Тэйвз.
У «Эдмонтона» забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, а также дубль на свой счёт записал Зак Хайман.
Российский нападающий Валерий Ничушкин на момент написания новости результативными действиями не отметился.
Перед этим матчем «Колорадо» вёл в серии игр с «Эдмонтоном» 3-0.
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