Макдэвид повторил достижение Малкина в плей-офф по количеству встреч с 2+ очками за игру

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт 3-й период, в матче ведут гости – 5:4, как и в серии – 3-0.
В этой игре 25-летний канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, он записал на свой счёт уже 12-й матч в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года, как минимум с двумя результативными действиями за игру, и стал всего лишь пятым игроком в истории НХЛ по количеству таких встреч.
Ранее это достижение покоряли Уэйн Гретцки (14 матчей в 1988 году, 13 матчей в 1985 году и 12 матчей в 1984 году), Марио Лемье (14 матчей в 1991 году), Сидни Кросби (12 матчей в 2009 году) и Евгений Малкин (12 матчей в 2009 году).
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