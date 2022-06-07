Драйзайтль оформил ассистентский покер с «Колорадо» и повторил достижение Мессье 1989 года
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26-летний немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль благодаря ассистентскому покеру в четвёртой игре финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:5 – идёт 3-й период, 0-3 – в серии) покорил достижение одного из легендарных игроков лиги.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, последним игроком в истории «Эдмонтона», кто записал на свой счёт, как минимум, три результативные передачи в потенциально решающей игре серии был Марк Мессье и случилось это в 1989 году.
В нынешнем плей-офф на счету Драйзайтля уже 32 (7+25) результативных действия в 16 матчах при показателе полезности «+3». Всего за карьеру в НХЛ на счету Леона 559 матчей, в которых он набрал 619 (254+365) очков.
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