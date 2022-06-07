Макар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 50 очков в плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился 3-й период, в матче ничья – 5:5, в серии ведут гости – 3-0.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, 23-летний канадский защитник «Эвеланш» Кейл Макар, отметившийся в этой игре голом и ассистентским дублем, стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 50 очков в плей-офф. На это ему потребовалось 49 матчей, быстрее эту отметку покоряли только Брайан Лич (41) и Бобби Орр (39).
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Всего в текущем плей-офф Макар принял участие в 14 встречах, в которых набрал 20 (5+15) очков при коэффициенте полезности «+12».
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