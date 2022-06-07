«Колорадо» впервые с 2001 года вышел в финал Кубка Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 5:6, вследствие чего «лавины» вышли в заключительную часть турнира.

Таким образом, «Колорадо» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2001 года, когда они по итогу завоевали трофей в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (4-3). Соперником «Эвеланш» по финалу Кубка Стэнли станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (1-2).

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Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/2022 «Колорадо» завершил на первом месте в Западной конференции, набрав 119 очков в 82 матчах.