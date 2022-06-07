Видео победного гола «Колорадо» в матче с «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме, счёт – 6:5, и выиграли серию.

У победителей в этой игре забивали Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Девон Тэйвз и Микко Рантанен. Решающую шайбу в овертайме забросил Арттури Лехконен. Ему ассистировали Кейл Макар и Даррен Хельм.

ВИДЕО победного гола Лехконена можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

У «Эдмонтона» забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Зак Кассиан, а также дубль на свой счёт записал Зак Хайман.

Напомним, «Колорадо» выиграл серию 4-0 и стал первым финалистом Кубка Стэнли текущего розыгрыша.