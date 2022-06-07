Забивая в овертайме, Лехконен второй год подряд выводит свои команды в финал Кубка Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме, счёт – 6:5, и выиграли серию.

У победителей в этой игре забивали Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Девон Тэйвз и Микко Рантанен. Решающую шайбу в овертайме забросил Арттури Лехконен. Примечательно, что годом ранее финский форвард также отличился в овертайме и вывел свою команду в финал Кубка Стэнли.

25 июня 2021 года выступавший за «Монреаль Канадиенс» нападающий принёс канадской команде победу в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-2). Тогда «Монреаль» вышел в финал, где впоследствии проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». В этом году соперник «Колорадо» по решающей серии определяется в паре «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», где на данный момент впереди «синерубашечники» (2-1).