«Колорадо» стал первой командой за 19 лет, выигравшей всухую две серии в одном плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 5:6, вследствие чего «лавины» вышли в заключительную часть турнира, выиграв серию — 4-0.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, «Колорадо» стал первой командой с 2003 года после «Анахайм Дакс», которая выиграла всухую две серии в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Напомним, в первом раунде «лавины» без поражений прошли «Нэшвилл Предаторз» (4-0). Соперником «Эвеланш» по финалу Кубка Стэнли станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (1-2).

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