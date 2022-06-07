Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Эдмонтона» поздравил сына, играющего за «Колорадо», с выходом в финал Кубка Стэнли

Тренер «Эдмонтона» поздравил сына, играющего за «Колорадо», с выходом в финал Кубка Стэнли
Комментарии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 5:6, вследствие чего «лавины» вышли в заключительную часть турнира, выиграв серию — 4-0.

После завершения серии состоялось традиционное рукопожатие, на котором входящий в тренерский штаб «Эдмонтона» Дэйв Мэнсон поздравил своего сына — защитника «Колорадо» Джоша Мэнсона — с выходом в финал Кубка Стэнли.

ВИДЕО

30-летний Мэнсон-младший стал игроком «Колорадо» в ходе нынешнего сезона, будучи обменянным из «Анахайм Дакс». В плей-офф Джош сыграл 14 матчей, в которых забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи. В серии с «Эдмонтоном» на его счету 2 (1+1) очка в 4 матчах. 55-летний Мэнсон-старший также присоединился к «Эдмонтону» в ходе сезона, получив повышение из команды АХЛ вместе с главным тренером Джеем Вудкрофтом после отставки из «Ойлерз» Дэйва Типпетта.

Такого не было 21 год! «Колорадо» выжил в безумном матче и вышел в финал НХЛ Такого не было 21 год! «Колорадо» выжил в безумном матче и вышел в финал НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022