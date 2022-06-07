В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме, счёт – 6:5 и выиграли серию 4–0, став победителями конференции.

После окончания матча игроки «Колорадо» потрогали кубок победителей Западной конференции НХЛ.

Фото: «Твиттер» НХЛ

Напомним, в середине третьего периода гости проигрывали с разницей в две шайбы, однако за пять минут им удалось перевернуть игру и выйти вперёд, но хозяева позже сравняли счёт и игра перешла в овертайм.

У «Эдмонтона» забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Зак Кассиан, а также дубль на свой счёт записал Зак Хайман.

У победителей в этой игре забивали Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Девон Тэйвз, Микко Рантанен и Арттури Лехконен в овертайме.

Таким образом, «Колорадо» стал первым финалистом Кубка Стэнли текущего розыгрыша.