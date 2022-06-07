«Колорадо» повторил достижение по наименьшему количеству поражений на пути к финалу КС

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме, счёт – 6:5, и выиграли серию.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, «Колорадо» потерпел лишь два поражения на пути к финалу Кубка Стэнли (оба – в серии с «Сент-Луис Блюз»), повторив рекордный показатель турнира. Последней командой, которая доходила до заключительной стадии соревнования с двумя поражениями был «Лос-Анджелес Кингз» в 2012 году.
С аналогичными показателями поражений доходили до финала «Питтсбург Пингвинз» (2008), «Анахайм Дакс» (2003), «Детройт Ред Уингз» (1995), «Чикаго Блэкхоукс» (1992), «Эдмонтон Ойлерз» (1988 и 1987).
Оставшиеся русские в плей-офф НХЛ. Кто заберёт Кубок Стэнли?
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