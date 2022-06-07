Макдэвид набрал 33 очка в плей-офф НХЛ. Это 3-й результат в XXI веке, больше — у 2 россиян

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал три результативных очка в четвёртом матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш» (5:6 ОТ, 0-4).
25-летний форвард завершил выступление в плей-офф, заработав 33 очка за 16 проведённых матчей. Это третий результат по очкам в XXI веке в Кубке Стэнли, равное количество баллов набрал в 2020 году форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт (33 очка, 14+19, 23 матча).
Больше в плей-офф набирали только два хоккеиста – российские нападающие Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2009 год, 36 (14+22) очков в 24 встречах) и Никита Кучеров («Тампа», 2020, 34 балла (7+27) в 25 играх).
Напомним, «Эдмонтон» уступил «Колорадо» в серии со счётом 0-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.
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