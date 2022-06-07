Кожевников: только японцев в КХЛ ещё не хватало. Пора делать ставку на своих

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал трансферную кампанию «Торпедо» в межсезонье.



«Мне очень понравился ход Нижнего Новгорода с Николаем Коваленко. Интересный молодой форвард, который в «Ак Барсе» в ряде матчей показывал потенциал, но пока не вышел на уровень звезды и игрока сборной России. В Коваленко-младшем мне нравится, что он не утратил семейный характер, играет с горящими глазами, лезет на пятачок.



Сегодня, когда в КХЛ многие нападающие боятся пятачка и мнутся по углам площадки, это редкое качество, хотя в НХЛ за игру без обострения сразу переводят в фарм-клуб. Надеюсь, молодой форвард будет расти и действовать ещё острее.



Нижний недавно подписал и Ларионова-младшего, а также другого форварда — японца Ю Сато? Только японцев нам в лиге ещё не хватало. На дворе такие времена, что России пора перестать возиться с различными Ю Сатами — и делать ставку на своих.



Я мало что слышал об Игоре Ларионове-младшем. Но его отец — большой профессионал, никаких разговоров о семейственности ему не нужно. И, надеюсь, будет делать ставку на российских талантов — как во время своей работы в молодёжной сборной России. Там у Игоря не всё получилось, но в Нижнем ему надо взять тренерский реванш.



Как буду судить работу Ларионова? Так же жёстко, как Боба Хартли? Для меня есть один очень важный показатель — воспитание молодых игроков. Если тот же Коваленко станет одним из лидеров сборной, а Ларионов-младший заявит о себе в КХЛ, то его отец заслужит от экспертов исключительно положительные оценки. Если же станут наигрывать Ю Сато для Японии и для бизнеса, то комментарии будут совсем другими.



Вообще для меня предстоящий сезон — сезон молодых. Вспомните Олимпиаду, там мы в каждом матче имели проблемы в атаке, забивали максимум две-три ковыряшки. Теперь нас отрезали от мирового хоккея, значит, нужно использовать эту паузу для воспитания молодых, для подпитки нашего хоккея. Всё, временщики типа Питерса или Хартли нам больше не нужны!



Поэтому лично для меня в предстоящем сезоне главное не титулы, а прогресс молодёжи. По нему и буду судить нашу лигу и наших тренеров», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Новость по теме В «Торпедо» прокомментировали подписание контракта с японским хоккеистом