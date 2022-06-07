Защитник «Эдмонтона» сообщил, что играл весь плей-офф НХЛ с травмой бедра

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс заявил, что играл с травмой на протяжении всего розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022, сообщает Sportsnet.
Как отметил хоккеист, он выступал с порванным сгибателем бедра, получив повреждение на последней неделе регулярного чемпионата НХЛ.
Единственная игра, которую 27-летний защитник пропустил в плей-офф, была той, в которой он был дисквалифицирован за удар головой нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Филиппа Дано.
Нурс проводил в среднем более 21 минуты за игру в плей-офф. Он сумел заработать 6 (2+4) результативных баллов в 15 играх розыгрыша Кубка Стэнли — 2022, лидируя среди всех защитников «Ойлерз» по игровому времени, проведя на льду 20.18 в четвёртой игре с «Колорадо Эвеланш» (5:6, ОТ).
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