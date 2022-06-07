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Главный тренер «Колорадо» подвёл итоги четвёртого матча финала Запада НХЛ с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Колорадо» подвёл итоги четвёртого матча финала Запада НХЛ с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом финальном матче Западной конференции плей-офф НХЛ (6:5 ОТ, 4-0).

«Я горжусь ребятами. Мы играли не очень хорошо, особенно во втором периоде, и у нас было несколько ошибок. «Эдмонтон» извлёк выгоду из ситуации, мы говорили об этом после второй двадцатиминутки. Мы хотели убедиться, что можем выйти и сыграть в свою игру, и затем сделали это. Нам помогли наша стойкость и вера, ребята просто хотели победить, это работает в ключевые моменты, и мы увидели это сегодня», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (1-2).

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