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Макдэвид — о 4-й игре с «Колорадо»: понравилось, что никто не опустил руки. Хороший знак

Макдэвид — о 4-й игре с «Колорадо»: понравилось, что никто не опустил руки. Хороший знак
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Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил четвёртый матч финальной серии Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:6 ОТ, 0-4).

«Мне понравилось, что никто не бросил играть. Ни один игрок не опустил руки, все поддерживали друг друга. Это всегда хороший знак, но мы, очевидно, упустили эту серию», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошедшей встрече 25-летний канадец заработал 3 (1+2) результативных балла.

Всего на счету Макдэвида 33 очка за 16 матчей Кубка Стэнли — 2022, что является третьим результатом в плей-офф в XXI веке. Больше набирали только Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 36 очков в 24 встречах) и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34 балла в 25 играх).

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