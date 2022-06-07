Макдэвид — о 4-й игре с «Колорадо»: понравилось, что никто не опустил руки. Хороший знак

Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил четвёртый матч финальной серии Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:6 ОТ, 0-4).



«Мне понравилось, что никто не бросил играть. Ни один игрок не опустил руки, все поддерживали друг друга. Это всегда хороший знак, но мы, очевидно, упустили эту серию», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.



Напомним, в прошедшей встрече 25-летний канадец заработал 3 (1+2) результативных балла.



Всего на счету Макдэвида 33 очка за 16 матчей Кубка Стэнли — 2022, что является третьим результатом в плей-офф в XXI веке. Больше набирали только Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 36 очков в 24 встречах) и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34 балла в 25 играх).