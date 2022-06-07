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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 6 на 7 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли четвёртый матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Западной конференции.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:6 ОТ

«Колорадо» впервые с 2001 года вышел в финал Кубка Стэнли, в четвёртом матче полуфинальной серии переиграв в овертайме «Эдмонтон». В составе «лавин» по шайбе забросили Кейл Макар, Девон Тэйвз, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Микко Рантанен, а победный гол на счету Арттури Лехконена. У «Эдмонтона» отличились Зак Хайман (дубль), Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Зак Кассиан.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
07 июня 2022, вторник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Лехконен) – 03:46 (5x4)   1:1 Хайман (Драйзайтль, Нурс) – 27:39 (5x5)   2:1 Ньюджент-Хопкинс – 36:57 (5x5)   3:1 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 38:54 (5x4)   3:2 Тэйвз (Ландеског, Макар) – 40:31 (5x5)   4:2 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 43:55 (5x5)   4:3 Ландеског – 48:58 (5x5)   4:4 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 53:30 (5x5)   4:5 Рантанен (Макар, Ландеског) – 54:47 (5x4)   5:5 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 56:38 (5x5)   5:6 Лехконен (Макар, Хельм) – 61:19 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года

Сетка плей-офф НХЛ - 2022
Такого не было 21 год! «Колорадо» выжил в безумном матче и вышел в финал НХЛ Такого не было 21 год! «Колорадо» выжил в безумном матче и вышел в финал НХЛ
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