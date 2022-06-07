Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 6 на 7 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли четвёртый матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Западной конференции.



«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:6 ОТ



«Колорадо» впервые с 2001 года вышел в финал Кубка Стэнли, в четвёртом матче полуфинальной серии переиграв в овертайме «Эдмонтон». В составе «лавин» по шайбе забросили Кейл Макар, Девон Тэйвз, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Микко Рантанен, а победный гол на счету Арттури Лехконена. У «Эдмонтона» отличились Зак Хайман (дубль), Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Зак Кассиан.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года