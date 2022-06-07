Макар поделился эмоциями от выхода «Колорадо» в финал Кубка Стэнли

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал выход клуба в финал Кубка Стэнли — 2022.
«Очевидно, что это крутое достижение. Мы поучаствуем в самом крупном хоккейном событии, и это захватывающе. Нужно принять и прожить с этим одну ночь, а затем двигаться дальше, переключить своё внимание на следующий шаг. Это то, что делало команду успешной в текущем сезоне. Мы не заглядываем слишком далеко вперёд. Мы остаёмся в моменте. Наслаждаемся результатом, а затем переходим к достижению следующего», — приводит слова Макара Sportsnet.
В полуфинальной серии «лавины» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» — 4-0. Ранее «Колорадо» побеждал в сериях с «Нэшвилл Предаторз» (4-0) и «Сент-Луис Блюз» (4-2). В финале «Эвеланш» сыграют с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (1-2).
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