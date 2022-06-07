«Колорадо» повторил второй результат в истории плей-офф НХЛ по числу гостевых побед подряд

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме (счёт – 6:5) и выиграли серию.
Хоккеисты «лавин» повторили свой рекорд, одержав семь побед на выезде подряд в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее «Колорадо» выигрывал семь гостевых встреч подряд в 1999 году. Это является вторым результатом в истории плей-офф: подобного результата за один сезон добивались «Нью-Йорк Айлендерс» (1980, 1982) и «Чикаго Блэкхоукс» (2010).
Рекорд по числу гостевых побед подряд в одном розыгрыше Кубка Стэнли принадлежит «Лос-Анджелес Кингз», в 2012 году клуб выиграл десять гостевых встреч подряд. Тогда команда стала обладателем Кубка Стэнли.
Напомним, в первом раунде «лавины» без поражений прошли «Нэшвилл Предаторз» (4-0), а во втором обыграли «Сент-Луис Блюз» (4-2). Соперником «Эвеланш» по финалу Кубка Стэнли станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (1-2).
- 7 июня 2022
-
11:55
-
11:26
-
10:42
-
10:30
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
08:55
-
08:38
-
08:22
-
07:24
-
07:15
-
07:11
-
07:10
-
06:51
-
06:49
-
06:38
-
06:24
-
06:22
-
06:21
-
06:14
-
06:09
-
06:02
-
05:58
-
05:39
-
05:34
-
05:17
-
04:02
-
03:29
-
02:47
- 6 июня 2022
-
23:08
-
22:08
-
22:00
-
21:49