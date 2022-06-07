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«Он будет сражаться». Галлан — об участии Гудроу в четвёртом матче полуфинала с «Тампой»

«Он будет сражаться». Галлан — об участии Гудроу в четвёртом матче полуфинала с «Тампой»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан ответил на вопрос, есть ли у него сомнения по поводу того, сумеет ли один из ключевых форвардов команды Баркли Гудроу принять участие в четвёртом матче финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В предыдущем матче пропустивший большую часть нынешнего плей-офф из-за тяжёлой травмы ноги канадский форвард той же ногой заблокировал бросок в меньшинстве и пропустил несколько смен.

«Всегда есть опасения, когда происходит подобная ситуация. Завтра мы будем знать больше информации, но в такое время сезона по обе стороны есть травмированные хоккеисты, и они находят способ продолжать играть. Баркли будет сражаться, он возвращается на лёд и играет. Это то, что он всегда делает», — сказал Галлан.

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