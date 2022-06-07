Форвард «Сочи»: за 1,5 месяца похудел на 23 кг из-за жёсткой диеты. Не знаю, как выдержал

Форвард системы ХК «Сочи» Тигран Ярулин рассказал, как избавлялся от лишнего веса, а также об ожиданиях от следующего сезона.
«Этим летом буду проходить предсезонку в «Сочи». Не страшно? Нет. Чего бояться? Больших нагрузок? Уверен, что справлюсь. Хотя бегать, как и большинство хоккеистов, не очень люблю.
На фотографиях полугодовой давности я — другой человек? Да, я весил 103, сейчас – 80. Минус 23 килограмма за полтора месяца. Жёсткая диета. Первые недели две было очень тяжело. Постоянно тянуло открыть дверь холодильника. Не знаю, как я выдержал и не сорвался. Ел варёную индейку, грудку на пару, овощи и пил воду. И больше ничего.
Мне всю жизнь говорили, что у меня лишний вес. И в детской школе, и в сборных. Тренер «Капитана» Дмитрий Кокорев предупреждал: «Тигран, не похудеешь – будет очень тяжело». Пришлось сгонять вес. Сейчас уже всё хорошо. Организм уже адаптировался. Я стал правильно питаться и понял, насколько это важно.
На льду стало легче? Гораздо. По жизни пропала лень. Из-за лишнего веса раньше мне многое не хотелось делать – лучше на диване полежу. Сейчас очень хочется двигаться.
Чего жду от следующего сезона? Хочу, конечно, дебютировать в КХЛ. А если про МХЛ – обязательно с «Капитаном» сыграть в плей-офф и забрать Кубок. Если с первого раза не получится? Я понимаю. Конкуренция везде очень высокая. Но я приложу все усилия, чтобы двигаться дальше», — цитирует Ярулина пресс-служба клуба.
- 7 июня 2022
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