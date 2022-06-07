Дацюк стал совладельцем компании, производящей трубы для нефтегазовой промышленности

Павел Дацюк вошёл в число соучредителей тульской нефтегазовой компании «Энергомаш-ВТС», сообщает «Екатеринбург Онлайн».
Отмечается, что Дацюк с 30 марта владеет 49% уставного капитала компании, общая сумма которого составляет 88,3 млн рублей. Доля Дацюка — 43,267 млн. На предприятии производят полимерные армированные высоконапорные трубные системы для нефтегазовой промышленности.
Оставшейся частью владеет руководитель компании Дарья Пашкова. В 2021 году компания задекларировала убыток в 14,4 млн рублей, активы составили 59,2 млн.
Ранее Дацюк участвовал в бизнесе в сфере недвижимости. Кроме того, он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который занимается арендой и управлением нежилым имуществом, торговлей и лизингом автомобилей и оборудования.
Напомним, легендарный 43-летний форвард формально не закончил карьеру хоккеиста, но в прошедшем сезоне не выходил на лёд в официальных матчах за «Автомобилист».
- 7 июня 2022
-
14:50
-
14:36
-
14:06
-
13:48
-
13:17
-
12:18
-
11:55
-
11:26
-
10:42
-
10:30
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
08:55
-
08:38
-
08:22
-
07:24
-
07:15
-
07:11
-
07:10
-
06:51
-
06:49
-
06:38
-
06:24
-
06:22
-
06:21
-
06:14
-
06:09
-
06:02
-
05:58
-
05:39
-
05:34
-
05:17
-
04:02