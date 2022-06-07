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Дацюк стал совладельцем компании, производящей трубы для нефтегазовой промышленности

Дацюк стал совладельцем компании, производящей трубы для нефтегазовой промышленности
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Павел Дацюк вошёл в число соучредителей тульской нефтегазовой компании «Энергомаш-ВТС», сообщает «Екатеринбург Онлайн».

Отмечается, что Дацюк с 30 марта владеет 49% уставного капитала компании, общая сумма которого составляет 88,3 млн рублей. Доля Дацюка — 43,267 млн. На предприятии производят полимерные армированные высоконапорные трубные системы для нефтегазовой промышленности.

Оставшейся частью владеет руководитель компании Дарья Пашкова. В 2021 году компания задекларировала убыток в 14,4 млн рублей, активы составили 59,2 млн.

Ранее Дацюк участвовал в бизнесе в сфере недвижимости. Кроме того, он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который занимается арендой и управлением нежилым имуществом, торговлей и лизингом автомобилей и оборудования.

Напомним, легендарный 43-летний форвард формально не закончил карьеру хоккеиста, но в прошедшем сезоне не выходил на лёд в официальных матчах за «Автомобилист».

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