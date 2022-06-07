Гендиректор «Трактора»: кандидатуру Емелина не рассматриваем, иные приоритеты в селекции

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин рассказал, рассматривает ли клуб Алексея Емелина в качестве усиления линии защиты.



«Кандидатуру Алексея Емелина в качестве усиления обороны «Трактора» на данный момент мы не рассматриваем. Алексей, безусловно, классный и опытный защитник, но у клуба на сегодняшний день другие приоритеты в селекции», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 36-летний защитник провёл 43 матча в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав восемь (2+6) очков при полезности «+4». В плей-офф на счету Емелина 13 встреч, он заработал пять (2+3) баллов при общей полезности «+1». Ранее хоккеист выступал в КХЛ за «Ак Барс» (2007–2011, 2012–2013), в омском клубе он играл с 2018 по 2022 год.