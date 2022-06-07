The Hockey Writers — о Малкине: часики тикают, и целая эпоха «Пингвинз» висит на волоске

Авторитетное издание The Hockey Writers рассказало о ситуации российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с новым контрактом.

«Евгений Малкин стремится совершить редкий подвиг, свидетелем которого нечасто становишься в современном спорте, — провести всю карьеру в одной команде. Готовы ли «Питтсбург Пингвинз» пойти на компромисс, чтобы воплотить мечту Джино в реальность? Это сложный вопрос, ответ на который может разбить сердца многих болельщиков. Малкин доказывал потом, кровью и слезами на протяжении своей карьеры, состоящей на данный момент из 981 матча, что он ставил всё на кон ради города Питтсбург. В очередной раз он высказал свою любовь к франшизе и в начале этого межсезонья. Очевидно, что продление соглашения с клубом является для него приоритетом. Но сейчас остаётся только ждать, что произойдёт дальше.



Хотя было бы очень странно лицезреть легенду «Пингвинз» в цветах другой команды, но такова суровая реальность профессионального спорта, где всё решает бизнес. Малкин не собирается соглашаться на меньшую сумму, чем его рыночная стоимость, при том, что он по-прежнему остаётся одним из лучших хоккеистов в лиге.



Генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл вряд ли предложит ему сумму, сравнимую с нынешними $ 9,5 млн в год, но, с другой стороны, я буду удивлён, если Малкин согласится на цифру ниже $ 7 млн, даже несмотря на то, как сильно он хочет продолжать играть вместе со своим лучшим другом Сидни Кросби. Хороший игрок = хороший контракт.



Так где же точка соприкосновения и какая среднегодовая зарплата устроит обе стороны настолько, что они поставят свои подписи под соглашением? На данный момент трудно сказать, но если «Пингвинз» займут жёсткую позицию, Джино вполне может оказаться на незнакомой территории.



Что именно устроит Малкина, когда речь зайдёт о сумме его контракта, — это единственное, что имеет значение на данный момент. Он до глубины души любит «Питтсбург», но если предложение клуба окажется хоть сколько-нибудь заниженным, разговор не будет продолжен. Переговоры по-прежнему в активной стадии, и болельщики ждут, что Хекстолл придумает в качестве следующего шага. Сохранить основной состав и платить Малкину столько, сколько он хочет, или дать ему возможность выслушать другие предложения в начале июля и посмотреть, как всё сложится?



Одно мы знаем точно: часики тикают, и целая эпоха «Пингвинз» висит на волоске», — говорится в сообщении.