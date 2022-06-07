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Гретцки: всегда советовал детям на ТВ наблюдать за Кучеровым

Гретцки: всегда советовал детям на ТВ наблюдать за Кучеровым
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Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Во что я по-настоящему верю, так это в то, что лучшие плеймейкеры в лиге, к которым относятся Макдэвид, Кучеров и Патрик Кейн, видят игру на определённо ином уровне, чем большинство парней. Их дальновидность и способность опережать события исключительны. Вот что отличает всех троих. Одной из вещей, которые я всегда советовал детям, выступая на ТВ, было то, чтобы они наблюдали за Кучеровым, потому что он никогда не смотрит на партнёра, которому собирается отдавать шайбу. Он смотрит в другом направлении и движется в другую сторону. Благодаря этому он забирает на себя внимание соперников и открывает свободные зоны для партнёров», — приводит слова Гретцки The Athletic.

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