Гретцки: всегда советовал детям на ТВ наблюдать за Кучеровым

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.
«Во что я по-настоящему верю, так это в то, что лучшие плеймейкеры в лиге, к которым относятся Макдэвид, Кучеров и Патрик Кейн, видят игру на определённо ином уровне, чем большинство парней. Их дальновидность и способность опережать события исключительны. Вот что отличает всех троих. Одной из вещей, которые я всегда советовал детям, выступая на ТВ, было то, чтобы они наблюдали за Кучеровым, потому что он никогда не смотрит на партнёра, которому собирается отдавать шайбу. Он смотрит в другом направлении и движется в другую сторону. Благодаря этому он забирает на себя внимание соперников и открывает свободные зоны для партнёров», — приводит слова Гретцки The Athletic.
- 7 июня 2022
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