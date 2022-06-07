InGoal: Россия становится господствующей силой в мире по воспитанию хоккейных вратарей

Главный редактор журнала InGoal Кевин Вудли поделился мнением о противостоянии российских голкиперов Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в финале Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Россия становится господствующей силой в мире по воспитанию хоккейных вратарей», — приводит слова Вудли New York Times.
По словам Вудли, который пишет о вратарском искусстве уже около 20 лет, одним из ключевых факторов является то, что юных российских голкиперов не перегружают на тренировках. В ранних возрастах детям дают игровое время и возможность учиться без жёстких и подробных инструкций. По его мнению, это позволяет им лучше чувствовать игру и прогрессировать в понимании того, как летит шайба. Потом, уже в подростковом возрасте, они сосредотачиваются на технике и умении выбирать позицию.
Вудли слышал о том, в некоторых российских академиях поощряют вратарей к тому, чтобы заниматься дисциплинами, ориентированными на движение (например, танцами), чтобы укреплять ноги, а также улучшать координацию и гибкость.
26-летний Шестёркин в текущем плей-офф сыграл 17 матчей, в которых одержал 10 побед при коэффициенте надёжности 2.62 и 93% отражённых бросков. 27-летний Василевский принял участие в 14 встречах, в которых отпраздновал девять побед, в среднем парируя 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2.54.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвёртый матч пройдёт в Тампе в ночь с 7 на 8 июня мск и стартует в 03:00.
- 7 июня 2022
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