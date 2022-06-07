Журналист The Athletic сомневается, что «Торонто» сможет переподписать Илью Михеева

Обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн поделился мыслями о ситуации российского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михееве, у которого подошёл к концу срок контракта с клубом.
«Представитель 27-летнего неограниченно свободного агента Дэн Мильштейн сообщил мне, что планирует поговорить с руководством «Лифс» в течение пары недель.
Мильштейн говорит, что «Лифс» — «организация мирового уровня», которая очень хорошо относилась к Михееву, поэтому они открыты для разговора о потенциальном переподписании контракта.
Конечно, дела у «Лифс» всегда напряжённые в плане потолка зарплат, а забив рекордный в своей карьере 21 гол всего в 53 матчах в прошлом сезоне, Михеев явно заработал повышение с $ 1,645 млн, которые он заработал в этом году. По крайней мере, он, вероятно, рассчитывает на $ 3,5 млн в год на рынке, и я просто не думаю, что «Лифс» могут позволить себе это, учитывая их ситуацию с потолком зарплат.
Посмотрим, что выйдет из этого разговора между обеими сторонами, но мне трудно представить, что «Лифс» смогут заключить контракт, который понравится Михееву», — приводит слова Лебрюна The Athletic.
- 7 июня 2022
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