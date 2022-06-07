Капитан «Тампы» рассказал, за счёт чего Никита Кучеров стал суперзвездой в НХЛ

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском одноклубнике Никите Кучерове.
«У Никиты были заметны классные качества на старте — но приходит очень много игроков, у которых они есть, однако не переносятся на площадку. Что бросается в глаза, так это его трудолюбие. Умение быть уверенным в себе, когда пробуешь что-то новое. Он добавил всё это к своим изначальным качествам. Вот благодаря чему он перешёл в статус суперзвезды. Ты видишь это на льду перед тренировкой. Он работает над всем этим, работает дома, смотрит видео. Это потрясающе. Я играл с хоккеистами, попавшими в Зал славы, но этот парень — особенный. Нужно ценить то время, пока смотришь на его игру — ведь то, на что он способен, просто впечатляет, особенно когда он делает это в решающих матчах плей-офф», — приводит слова Стэмкоса The Athletic.
- 7 июня 2022
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