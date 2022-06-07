Строум о Шестёркине: никогда раньше не играл с голкипером, обладающим такими способностями

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум поделился мнением о российском одноклубнике Игоре Шестёркине.

«У Игоря один из самых высоких хоккейных IQ. Не знаю, говорил ли я такое по поводу какого-нибудь вратаря из моих команд, при всем к ним уважении. Под этим я подразумеваю способность читать игру и предвидеть, где окажется шайба. Я никогда раньше не играл в одной команде с голкипером, обладающим такими способностями», — приводит слова Строума New York Times.

Напомним, 26-летний Шестёркин в текущем плей-офф сыграл 17 матчей, в которых одержал 10 побед при коэффициенте надёжности 2.62 и 93% отражённых бросков. Счёт в финальной серии Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвёртый матч пройдёт в Тампе в ночь с 7 на 8 июня мск и стартует в 03:00.