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Строум о Шестёркине: никогда раньше не играл с голкипером, обладающим такими способностями

Строум о Шестёркине: никогда раньше не играл с голкипером, обладающим такими способностями
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум поделился мнением о российском одноклубнике Игоре Шестёркине.

«У Игоря один из самых высоких хоккейных IQ. Не знаю, говорил ли я такое по поводу какого-нибудь вратаря из моих команд, при всем к ним уважении. Под этим я подразумеваю способность читать игру и предвидеть, где окажется шайба. Я никогда раньше не играл в одной команде с голкипером, обладающим такими способностями», — приводит слова Строума New York Times.

Напомним, 26-летний Шестёркин в текущем плей-офф сыграл 17 матчей, в которых одержал 10 побед при коэффициенте надёжности 2.62 и 93% отражённых бросков. Счёт в финальной серии Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвёртый матч пройдёт в Тампе в ночь с 7 на 8 июня мск и стартует в 03:00.

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