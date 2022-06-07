Быков ответил на вопрос об отношении к Овечкину, который обходит политические темы

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о российском капитане команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — Александре Овечкине.

«Как отношусь к Овечкину, который обходит стороной политические темы? Могу лишь сказать, что каждый человек занимает такую позицию, которую позволяет его совесть. Здесь мне больше не о чем говорить», — приводит слова Быкова издание «Абзац».

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».