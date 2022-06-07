Быков ответил на вопрос об отношении к Овечкину, который обходит политические темы
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о российском капитане команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — Александре Овечкине.
«Как отношусь к Овечкину, который обходит стороной политические темы? Могу лишь сказать, что каждый человек занимает такую позицию, которую позволяет его совесть. Здесь мне больше не о чем говорить», — приводит слова Быкова издание «Абзац».
Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».
Комментарии
- 7 июня 2022
-
20:57
-
20:36
-
20:18
-
19:45
-
19:17
-
18:44
-
18:16
-
17:43
-
17:15
-
16:50
-
16:15
-
14:59
-
14:50
-
14:36
-
14:06
-
13:48
-
13:17
-
12:18
-
11:55
-
11:26
-
10:42
-
10:30
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
08:55
-
08:38
-
08:22
-
07:24
-
07:15
-
07:11
-
07:10
-
06:51
-
06:49
Партнерский контент