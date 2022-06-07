Драйзайтль — о травме в плей-офф: не собираюсь думать только о себе

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, игравший четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» с травмой, прокомментировал своё состояние после вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Много парней проходят через такие болезненные вещи. Я не собираюсь думать только о себе. Многие парни играют с определёнными травмами», — приводит слова Драйзайтля The Athletic.

В последней встрече Драйзайтль оформил ассистентский покер, благодаря чему «Эдмонтон» до последнего сохранял шансы на продолжение борьбы в плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Драйзайтля уже 32 (7+25) результативных действия в 16 матчах при показателе полезности «+3». Всего за карьеру в НХЛ на счету Леона 559 матчей, в которых он набрал 619 (254+365) очков.



Напомним, в ночь с на 6 на 7 июня Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме (счёт – 6:5) и выиграли серию.