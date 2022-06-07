«Даллас» подписал новый контракт с Денисом Гурьяновым на $ 2,9 млн

Нападающий Денис Гурьянов подписал новое соглашение с «Даллас Старз», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 25-летним россиянином рассчитан на один год. Заработная плата игрока составит $ 2,9 млн.

Напомним, этим летом Гурьянов мог получить статус ограниченно свободного агента. У него истекал прошлый контракт, который был рассчитан на два года и на общую сумму $ 5,1 млн. В среднем за год российский нападающий получал $ 2,55 млн.



В прошедшем сезоне Гурьянов принял участие в 73 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач, суммарно набрав 31 очко. Кроме того, он сыграл в плей-офф, проведя пять матчей.



Российский нападающий был выбран «Далласом» на драфте 2015 года в первом раунде под общим 12-м номером.