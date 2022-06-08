Кучеров вышел на чистое 32-е место по очкам в плей-офф НХЛ, обойдя Марка Рекки

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Завершился второй период, хозяева ведут – 2:0, в серии впереди гости – 2-1.



На 13-й минуте второй двадцатиминутки в составе «Тампы» отличился российский нападающий Никита Кучеров, реализовав выход один на один с Игорем Шестёркиным. Таким образом, 28-летний нападающий довёл свой бомбардирский счёт в карьере в плей-офф НХЛ до 148 (51+97) очков. Он обошёл канадского нападающего Марка Рекки (147). Теперь Кучеров занимает чистое 32-е место.

Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Кучерова теперь 617 (247+370) баллов за результативность в 563 матчах.