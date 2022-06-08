Игорь Шестёркин побил рекорд плей-офф НХЛ, который держался с 1971 года

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут со счётом 3:0, в серии впереди гости – 2-1.
Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил в этом матче уже 16 сейвов, что позволило ему побить уникальный рекорд. Ему понадобилось наименьшее количество игр в одном сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги для достижения отметки в 600 сейвов. Россиянину понадобилось для этого 18 матчей. Прошлый лучший результат – 19 матчей. Впервые это достижение установил в 1971 году Кен Дрйаден. С тех пор его рекорд повторяли, но никто не мог достичь 600 сейвов быстрее, чем он.
Ранее Шестёркин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по количеству сейвов в одном плей-офф НХЛ. Шестёркин по этому показателю обогнал Майка Рихтера, сделавшего 574 сейва в сезоне-1993/1994. Больше только у Хенрика Лундквиста — 683 сейва в плей-офф-2013/2014.
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