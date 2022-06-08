Кучеров набрал 50-е очко в плей-офф НХЛ в домашних играх за последние 3 сезона

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 3:0, в серии впереди гости – 2-1.



На 13-й минуте второй двадцатиминутки 28-летнему российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову удалось удвоить преимущество своей команды в счёте. Россиянин набрал 50-е результативное очко в домашних играх за последние три сезона плей-офф НХЛ.



Таким образом, на счету Кучерова уже семь голов и 14 результативных передач в 15 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Примечательно, что Никита забрасывает в ворота Игоря Шестёркина уже в третьем матче кряду.

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